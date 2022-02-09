МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "искоренить" COVID невозможно. Однако он выразил надежду, что в скором времени можно будет отказаться от ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times. Врач рассказал, в каких случаях прием витаминов может быть опасен

"Мы никак не сможем искоренить этот вирус… Но я надеюсь, что приближается время, когда достаточно людей будут вакцинированы (или) иметь защиту от предыдущей инфекции, и связанные с COVID ограничения скоро окажутся в прошлом", — подчеркнул Фаучи.

Он также отметил, что не думает, что каждому американцу понадобится регулярная ревакцинация.

"Это будет зависеть от того, кто вы… Но если вы нормальный, здоровый 30-летний человек без каких-либо сопутствующих заболеваний, вам может понадобиться ревакцинация только каждые четыре или пять лет", — подытожил инфекционист.