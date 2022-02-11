МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве, очевидно, прошёл, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве за последние сутки выявлены 22 747 случаев COVID-19, умерло 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
По словам Собянина, Москва преодолела пик, как и другие европейские города, за 304 недели.
Число новых случаев коронавируса на прошлой неделе снизилось на 6%. "На этой неделе снижение будет еще более существенным", — заявил мэр столицы и добавил, что рост показателя накануне был обусловлен изменением методики учёта.
Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, в стационарном звере наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций, добавил он.
С понедельника Москва начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. кроме того, врачи будут посещать на дому москвичей старше 65лет в случае заболевания COVID-19 независимо от тяжести течения болезни, подчеркннул Собянин.
https://1prime.ru/health/20220211/836038734.html
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