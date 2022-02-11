МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве, очевидно, прошёл, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил о снижении числа зараженных "омикроном" в Москве

В Москве за последние сутки выявлены 22 747 случаев COVID-19, умерло 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

По словам Собянина, Москва преодолела пик, как и другие европейские города, за 304 недели.

Число новых случаев коронавируса на прошлой неделе снизилось на 6%. "На этой неделе снижение будет еще более существенным", — заявил мэр столицы и добавил, что рост показателя накануне был обусловлен изменением методики учёта. Врачи объяснили, почему "омикрон" стал легче заражать детей

Московская медицина справляется с беспрецедентной нагрузкой, в стационарном звере наблюдается постепенное снижение числа госпитализаций, добавил он.

С понедельника Москва начнет увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках. кроме того, врачи будут посещать на дому москвичей старше 65лет в случае заболевания COVID-19 независимо от тяжести течения болезни, подчеркннул Собянин.