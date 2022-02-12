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Кабмин выделил около 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"
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Правительство РФ выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее распоряжение подписал... ПРАЙМ, 12.02.2022
общество , здоровье, новости, правительство рф, "омикрон"-штамм covid-19, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства будут направлены на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения проб. Отмечается, что это позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.