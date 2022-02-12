МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. "Омикрон" ударил по праздничным распродажам в России

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения проб. Отмечается, что это позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства и направлены подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.