МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ госпитализированы 12 653 человека с COVID-19, это на 31,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Москве за последние сутки госпитализированы 1047 человек

"По состоянию на 13 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение количества госпитализаций отмечено в 73 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах России.

Дополняется, что распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах страны.

За сутки в РФ выявлено 197 949 новых случаев COVID-19, умерли 706 человек.

"Выявлено 197 949 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 706 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ от COVID-19 выздоровели 101 568 человек, что на 9,8% меньше, чем накануне.

Топ-5 регионов россии по уровню заболеваемости коронавирусом: