МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В Москве за последние сутки госпитализированы 1047 человек.
"С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем". — отметили в штабе.
На ИВЛ находятся 649 человек.
В городе выздоровели ещё 24 573 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131. Выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В столице скончались 86 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://1prime.ru/health/20220213/836053023.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook