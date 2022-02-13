МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В Москве за последние сутки госпитализированы 1047 человек. В России госпитализированы 12 653 человека с COVID-19

"С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем". — отметили в штабе.

На ИВЛ находятся 649 человек.

В городе выздоровели ещё 24 573 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131. Выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В столице скончались 86 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.