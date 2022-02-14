МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, случится в "регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу" — Китае или странах Южной Азии, сообщил в беседе с "Известиями" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Штамм "омикрон" выявлен практически во всех регионах России

"В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", — отметил вирусолог.

При этом он пояснил, что в других странах, где большинство граждан уже столкнулись с коронавирусом, новым штаммам труднее формироваться из-за отсутствия достаточной ресурсной базы.

В целом, по словам Волчкова, появление нового суперштамма маловероятно, но если он появится, то "в регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу".