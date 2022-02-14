МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, случится в "регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу" — Китае или странах Южной Азии, сообщил в беседе с "Известиями" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", — отметил вирусолог.
При этом он пояснил, что в других странах, где большинство граждан уже столкнулись с коронавирусом, новым штаммам труднее формироваться из-за отсутствия достаточной ресурсной базы.
В целом, по словам Волчкова, появление нового суперштамма маловероятно, но если он появится, то "в регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу".
https://1prime.ru/health/20220214/836056449.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.