МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Число обращений от россиян на линию по вопросам коронавируса 122 за неделю снизилось на 23% и составило 3,6 миллиона звонков, укомплектованность же самой службы выросла на 31%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вирусолог объяснил, как остановить появление новых штаммов COVID-19

"За счет привлечения волонтеров и студентов-медиков укомплектованность службы 122 в целом по стране выросла на 31%. По данным ОНФ, в кол-центрах сейчас работают 2800 волонтеров "МыВместе", а в медучреждениях — свыше 12 тысяч… За последнюю неделю в целом фиксируется снижение количества обращений в службу 122. Общее число звонков составило около 3,6 миллиона по стране, что на 23% меньше, чем неделей ранее", — сказал Чернышенко, слова которого приводит РИА Новости его пресс-служба.

Вице-премьер также отметил, что для совершенствования работы службы еще два региона внедрили элементы искусственного интеллекта. Это голосовые виртуальные онлайн-консультанты, чат-боты или интерактивное голосовое меню. Теперь они используются в 62 субъектах России.

В сообщении уточняется, что в большинстве регионов среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты.