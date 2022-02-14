МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Три дозы вакцины "ЭпиВакКорона-Н" необходимы пациентам с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". Доказана безопасность комбинации "Спутник V" и AstraZeneca

При этом и двукратная, и трехкратная схема введения препарата обеспечивают иммунный ответ, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, при которой третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй.

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