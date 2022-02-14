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Эксперты рассказали, кому нужны три дозы вакцины
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Три дозы вакцины "ЭпиВакКорона-Н" необходимы пациентам с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". При этом и двукратная, и... ПРАЙМ, 14.02.2022
общество , здоровье, новости, эпиваккорона, вакцинация, covid-19, пандемия
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Три дозы вакцины "ЭпиВакКорона-Н" необходимы пациентам с ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
При этом и двукратная, и трехкратная схема введения препарата обеспечивают иммунный ответ, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, при которой третью прививку можно сделать через 2 месяца после второй.
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