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Германия планирует снять ограничения по COVID
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. Германия планирует до 20 марта снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает таблоид BILD. Издание ссылается на документ, который будет... ПРАЙМ, 14.02.2022
общество , здоровье, новости, германия, пандемия, covid-19, ограничительные меры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Германия планирует до 20 марта снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает таблоид BILD.
Издание ссылается на документ, который будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями в среду.
К 20 марта ограничительные меры в социальной, культурной и экономической сфере должны быть постепенно сняты, говорится в документе.
Тем временем в Польше выявили два новых варианта "омикрона".