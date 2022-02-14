БЕРЛИН, 14 фев — ПРАЙМ. Германия планирует до 20 марта снять ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает таблоид BILD. В Москве выявлено 9 616 новых случаев COVID, скончались 82 пациента

Издание ссылается на документ, который будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями в среду.

К 20 марта ограничительные меры в социальной, культурной и экономической сфере должны быть постепенно сняты, говорится в документе.

Тем временем в Польше выявили два новых варианта "омикрона".