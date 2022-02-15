МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. График прироста случаев заражения COVID-19 в России выглядит так, словно происходят "скачки" заболеваемости: в один день наблюдается снижение, а потом — повышение, отметил в беседе с радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Число госпитализаций с COVID-19 выросло за неделю в 66 регионах России

"Создается впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", — сказал Покровский.

Он предположил, что в определенной степени это зависит и от календаря. По его словам, в субботу и воскресенье, как правило, делается меньше обследований. Поэтому по чисто техническим причинам часто всплеск приходится на середину недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье.

"Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", — считает академик.