МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в отчете. Bloomberg: сарказм украинского лидера вызвал панику на рынках

Мутация была названа H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. Специалисты считают, что новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может оказаться гораздо более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24% заболевших приходится на именно на BA.2.