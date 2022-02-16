Четвертый человек в мире смог излечиться от ВИЧ-инфекции
WSJ: четвертый человек в мире смог излечиться от ВИЧ благодаря пересадке стволовых клеток
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Четвертый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции благодаря пересадке стволовых клеток и переливанию пуповинной крови. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, в Нью-Йорке врачи пересадили пациентке стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, которая препятствует размножению вируса. В то же время женщине перелили пуповинную кровь от новорожденного.
В результате у пациентки исчезли все признаки ВИЧ-инфекции, и она отказалась от антиретровирусной терапии.
https://1prime.ru/health/20220216/836078075.html
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