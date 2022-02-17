МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. Минздрав разрешил исследования вакцины с частицами, подобными SARS-CoV-2

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.

"Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения", — сказал Поздняков.

Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.