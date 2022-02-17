Врач назвал условия для снятия COVID-ограничений в регионах
Врач Поздняков: COVID-ограничения можно снимать в регионе, если более 80% его жителей иммунизированы
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА Новости врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили, что город достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных. В то же время, в Москве, по данным сайта стопкоравирус.ру, коллективный иммунитет составляет 59,5% на 16 февраля.
"Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения", — сказал Поздняков.
Ранее инфекционист уже отмечал, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.
https://1prime.ru/health/20220217/836085552.html
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