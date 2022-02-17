МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Пятая волна COVID, которая идет сейчас в России, вряд ли будет последней, в начале лета с началом сезона отпусков может случиться новый всплеск заболеваемости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководителя рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

"До лета COVID точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост", — сказал Боровков. Ученые обнаружили новую опасную мутацию омикрона

В качестве примера он привел Санкт-Петербург, напомнив, что в июне начнутся белые ночи, всплеск интереса к городу со стороны туристов.

"Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", — уверен эксперт.

Боровков напомнил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета.

Эксперт добавил, что не стоит далеко заглядывать, поскольку за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения инфекции COVID.

"Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна — прогноз будет достаточно адекватным", — подытожил Боровков.