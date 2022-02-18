МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Штамм "омикрон" чрезвычайно заразен и может пробивать иммунную защиту. Это и является причиной того, что его часто находят в организме полностью привитых людей. Однако у вакцинированных инфекция протекает в легкой форме. Эксперт предупредил, когда ждать шестую волну COVID в России

Ученые из Норвегии перечислили восемь наиболее распространенных признаков инфицирования "омикроном", сообщило издание Eurosurveillance.

Прежде всего это кашель, насморк, боль в горле, а также лихорадка, чихание, мышечная и головная боли, и чувство усталости. Некоторые пациенты указывают также на снижение аппетита, потерю вкуса и обоняния. Среди симптомов отмечается затрудненное дыхание и гиперестезия — то самое ощущение, когда тело ломает.

Как пишут исследователи, у большинства инфицированных было легкое недомогание, как при обычной простуде. Только единицам требовалась госпитализация — все эти люди входили в группу риска и были старше 65 лет. Поэтому вакцинация по-прежнему считается лучшим способом избежать неприятных последствий при COVID.