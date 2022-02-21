МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Более 152,3 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за сутки, умерли 735 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 152 337 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 735 человек", — говорится в сообщении.

Более 8,8 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки, это на 14,82% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 21 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 835 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,82%", — говорится в сообщении.

Снижение числа госпитализаций произошло в 53 регионах страны, рост в 31, ситуация осталась без изменений в одном регионе.

Число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в 47 субъектах России.

Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,8 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 0,4%.

"Увеличение госпитализаций произошло в 47 субъектах Российской Федерации, в том числе в 32 регионах увеличение более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.

"Выздоровело за сутки 127 494 человек, или на 13,4% меньше по сравнению с 20 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Среди регионов России по уровню заболеваемости Москва оказалась на шестой строчке: