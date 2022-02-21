МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России, вероятно, пройден, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Врач рассказал, помогают ли иммуномодуляторы защититься от COVID-19

По его словам, об этом говорят официальной статистики заболеваемости коронавирусом в стране, положительная динамика заболеваемости наблюдается только в крупных регионах и столице.

По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев COVID-19, госпитализированы были 8 835 человек.

"Можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден", — сказал Вознесенский РИА Новости.