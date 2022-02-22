МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Большинство пациентов легко переносят заболевание "омикроном", но после заражения этим штаммом могут начаться опасные осложнения, заявил в беседе с радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. "Омикрон" вернул интерес россиян к чтению

По его словам, легкая форма COVID-19, к которой чаще всего приводит "омикрон", не означает, что заболевание пройдет без осложнений.

"Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, "омикрон" вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов", — предупредил врач.

Он утверждает, что после выздоровления от легко протекавшего COVID-19 могут развиться серьезные нарушения в работе свертывающей системы крови, в первую очередь у людей старшего возраста.

"Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — отметил Болибок.

Он перечислил признаки развития тромбоза, на которые следует обращать внимание: внезапная боль в конечностях, судороги мышц — чаще всего ног, отеки на ногах, появление венозной сетки.

Также Болибок отметил, что признаком тромбоэмболии легочной артерии может быть неожиданно появившийся после выздоровления кашель.