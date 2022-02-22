МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 135 172 новых случая COVID-19, умерли 796 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 135 172 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 796 человек", — говорится в сообщении.

Количество госпитализаций в стране за сутки составило 17 294 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 95,7%.

За сутки выздоровели 164 293 человека, или на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля 2022 года.