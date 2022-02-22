МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета призвал продолжать изучение коронавируса. Попова допустила смягчение требований по профилактике COVID-19

"Не стоит думать, что он окончательно побежден", — сказал он.

Российский премьер напомнил, что вирус меняется и могут появиться новые мутации.

Правительство РФ направит почти 3,5 миллиарда рублей дополнительно на специальные выплаты медикам, добавил Мишустин и поручил министерствам и ведомствам принять все меры для того, чтобы медики получили деньги вовремя.

"Борьба с распространением коронавируса идет по всей стране, и эпидемиологическая ситуация отличается в зависимости от региона. Однако по-прежнему много заболевших", — подчеркнул Мишустин.

За последние сутки в России было выявлено 135 172 новых случая COVID-19, умерли 796 пациентов.