МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении ряда требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мишустин призвал продолжать изучение коронавируса

"Учитывая эпидемиологические особенности течения инфекции, мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад, и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта "омикрон" — эти меры были предложены в иных эпидемических условия. И сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ", — сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.