МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. После контакта с человеком, у которого были симптомы COVID или обычной простуды, необходимо соблюдать меры предосторожности. О том, чего точно нельзя делать, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Как отмечают медики, проявления коронавирусной инфекции в последнее время стали сильно напоминать симптомы ОРВИ. Врач рассказал, помогают ли иммуномодуляторы защититься от COVID-19

"Нужно принять профилактические меры, чтобы помочь организму справиться с вирусом, даже если у вашего недавнего собеседника были признаки обычной простуды. Ведь вполне возможно, что тот человек, с которым вы общались, был болен COVID-19, просто в легкой форме", — объяснила Павлова.

Врач считает, что после контакта с заболевшим нужно в первую очередь отказаться от занятий спортом.

"Если вы были в контакте с больным человеком (с диагнозом COVID-19 или с признаками ОРВИ, — ред.), то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка — это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция (которой вы могли заразиться во время общения, — ред.) почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью", — порекомендовала Павлова.