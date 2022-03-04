МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 89 174 новых случаев COVID-19, умерли 776 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 89 174 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 776 человек", — говорится в сообщении. В России утвердили новые рекомендации в связи со спадом COVID-19

Более 9,8 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 4 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9849 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,3%", — говорится в сообщении.

Снижение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах, рост — в 29, ситуация осталась без изменения в одном.

Более 160,5 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 160 507 человек, или на 6,0% меньше по сравнению с 3 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Такжеза последние сутки в Москве выявлены 2 463 случая COVID-19, умерло 79 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 2 463, госпитализировано — 426 человек, выздоровело — 3 638 человек, 79 человек умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 2 683 новых случая заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 706 980 случаев коронавируса, выздоровели 2 501 129 человек, умерли 41 602 человека.

За сутки в столице госпитализированы 426 человек с COVID, на ИВЛ находятся 280 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"За сутки госпитализированы 426 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 280 человек", — говорится в сообщении.

Помимо этого, за прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1565 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 936 человек.