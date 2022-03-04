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ФАС согласовала предельную отпускную цену на "ЭпиВакКорона-Н"
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от COVID "ЭпиВакКорона-Н" в 372,21 рубля за одну дозу, сообщает... ПРАЙМ, 04.03.2022
общество , здоровье, новости, эпиваккорона
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от COVID "ЭпиВакКорона-Н" в 372,21 рубля за одну дозу, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что "согласованная цена на "ЭпиВакКорона-Н" снижена относительно ранее разработанной этим же центром вакцины "ЭпиВакКорона" и составляет 372,21 рубля за 1 дозу".
Также уточняется, что зарегистрированная цена на "ЭпиВакКорона" составляет 421,01 рубля за 1 дозу.
Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.