МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ согласовала предельную отпускную цену на вакцину от COVID "ЭпиВакКорона-Н" в 372,21 рубля за одну дозу, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что "согласованная цена на "ЭпиВакКорона-Н" снижена относительно ранее разработанной этим же центром вакцины "ЭпиВакКорона" и составляет 372,21 рубля за 1 дозу".

Также уточняется, что зарегистрированная цена на "ЭпиВакКорона" составляет 421,01 рубля за 1 дозу.

Напомним, что вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана ГНЦ "Вектор" и отличается от созданной ранее "ЭпиВакКороны" только особенностями технологического производства.