МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 86 769 новых случаев COVID-19, умерли 750 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 86 769 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 750 человек", — говорится в сообщении. Мир предупредили о грядущей пандемии, на которую уйдут миллиарды долларов

Почти 9,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на 5,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 5 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9 295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", — говорится в сообщении.

Снижение числа госпитализаций отмечено в 51 регионе, рост — в 32, ситуация не изменилась в двух субъектах Федерации.

Более 155,7 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 155 725 человек, или на 3,0% меньше по сравнению с 4 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

За сутки в Москве выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 2060, госпитализировано — 293 человека, выздоровело — 3069 человек, 77 человек умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 709 040 случаев коронавируса, выздоровели 2 504 198 человек, умерли 41 679 человека.

Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, умерли 15 человек.

Днем ранее число вновь выявленных случаев ковида составляло 1565.