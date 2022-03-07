МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 73 162 новых случая COVID-19, умерли 668 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 73 162 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 668 человек", — говорится в сообщении.

"По состоянию на 7 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 804 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 53,8%", — говорится в сообщении.

Более 122 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 17,7% меньше, чем накануне.

"Выздоровело за сутки 122 619 человек, или на 17,7% меньше по сравнению с 6 марта 2022 года", — говорится в сообщении.