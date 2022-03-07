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Число жертв коронавируса в мире превысило шесть миллионов
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Число смертей от коронавируса в мире за весь период пандемии превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно данным, во всем мире от COVID-19 скончались 6... ПРАЙМ, 07.03.2022
общество , здоровье, новости, covid-19, пандемия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Число смертей от коронавируса в мире за весь период пандемии превысило 6 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Согласно данным, во всем мире от COVID-19 скончались 6 000 097 человек, а число зарегистрированных случаев заболевания составило более 446 миллионов.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.
По данным оперштаба, в России за последние сутки было выявлено 73 162 новых случая COVID-19, умерли 668 человек, выздоровели более 122 тысяч человек.