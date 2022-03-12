МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Фастфуд, если нужно быстро перекусить, можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами, кроме того, здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий врача-диетолога отдела диетологической помощи ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Елизаветы Варданян. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

Новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, начался после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Во вторник McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, 8 марта заявила, что приостановила свои инвестиции и развитие в России. О приостановке деятельности в России также сообщили компании Coca-Cola и PepsiCo.

По мнению Варданян, "если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи".

Она также подчеркнула, что вполне здоровой альтернативой для приобретаемого в разных заведениях фастфуда может быть приготовленный дома сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.

Диетолог напомнила, что блюда быстрого питания богаты трансжирами, ведь в их основе — дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое, которое по технологии производства подвергают воздействию высокой температуры и химических ускорителей реакции. "В накопительном эффекте постоянное употребление фастфуда резко повышает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности", объяснила Варданян.

Исследования показывают, что потребление сахаросодержащих напитков закономерно приводит к развитию хронических метаболических заболеваний, таких как метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. Кроме того, провоцируются патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, отмечается рост заболеваний полости рта у подростков, в том числе в виде развития патологической стираемости зубов и кариеса, отметила диетолог. Mars уходит из России

"Проведенное НМИЦ эндокринологии рандомизированное контролируемое испытание в течение шести месяцев показало, что ежедневное потребление 1 литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта", — сообщила диетолог.

Она добавила, что напитки Pepsi и Coca-Cola рекомендуется заменять обычной водой, для вкуса можно добавить туда различные травы, ягоды или цитрусовые. В составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки применяются простые сахара, которые способны включать те же механизмы в организме, что и сладкие газированные напитки, поэтому их потребление лучше ограничивать, пояснила врач.