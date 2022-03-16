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2022
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Эксперт оценил риски новой волны COVID из-за "стеллс-омикрона"
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"СТЕЛС-ОМИКРОН" ВРЯД ЛИ ВЫЗОВЕТ НОВУЮ ВОЛНУ В РФ, НЕСМОТРЯ НА РОСТ ЕГО ДОЛИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID СНИЖАЕТСЯ — ЭКСПЕРТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА РИА НОВОСТИ ПРАЙМ, 16.03.2022
общество , здоровье, новости
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