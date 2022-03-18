МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Российские компании производят и ботулотоксин, и филлеры (препараты для косметических процедур — ред.), и уход одной западной компании с рынка ничем не грозит, рассказал РИА Новости директор компании-участника Инфраструктурного центра НТИ HealthNet "Век Пром", Антон Аксенов. Дефицит сахара: безосновательные опасения или реальная проблема?

Ранее американская компания Abbvie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название всей процедуре, заявила, что останавливает поставки в Россию.

"У ботокса есть множество аналогов. На российском рынке основные позиции занимают препараты "Диспорт" и "Релатокс". "Релатокс" — российский препарат, работающий с доказанной эффективностью. Думаю, они смогут нарастить производство без проблем", — сказал Аксенов.

Он уточнил, что "Диспорт" не объявлял пока об уходе".

"Поэтому не вижу здесь никакой проблемы, Китай в этом вопросе даже не нужен", — добавил эксперт.

"Что касается филлеров (инъекционные препараты в косметологии, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства — ред.), то полно других европейских марок на рынке, которые пока никуда не собираются уходить", — рассказал собеседник.

"Наш рынок не пострадает от ухода иностранцев. Наши изделия уже всеми врачами признаны. Нет таких диких маркетинговых бюджетов, но и цены гораздо ниже. При этом эффективность не хуже Allergan, может быть, даже выше", — заключил Аксенов.