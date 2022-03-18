МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 53,6% до 51,7% свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. Эксперт оценил риски новой волны COVID из-за "стелс-омикрона"

Согласно информации на сайте, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 88 704 788 россиян, обоими — 84 914 186 раз.

При этом показатель коллективного иммунитета в Москве опустился до 45%, в Подмосковье — до 49%.