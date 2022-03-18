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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 51,7%
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 53,6% до 51,7% свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. Согласно информации на сайте, первым... ПРАЙМ, 18.03.2022
общество , здоровье, новости, россия, пандемия, covid-19, иммунитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за неделю снизился с 53,6% до 51,7% свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Согласно информации на сайте, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 88 704 788 россиян, обоими — 84 914 186 раз.
При этом показатель коллективного иммунитета в Москве опустился до 45%, в Подмосковье — до 49%.