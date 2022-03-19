МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Вакцинация детей в возрасте 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины "Спутник М" начнется через две недели, заявил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В ФМБА рассказали о планах по выпуску вакцины "Конвасэла"

"Реально введение вакцин начнется примерно через две недели", — сообщил Гинцбург в ответ на вопрос о сроках начала клинических исследований с участием детей в возрасте 6-11 лет.

Ранее Минздрав принял решение о регистрации вакцины против COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" после исследований, в которых вакцина продемонстрировала свою эффективность и безопасность.