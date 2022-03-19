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Глава Центра Гамалеи рассказал о режиме применения назальной вакцины
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Назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в шесть недель, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Раз в шесть... ПРАЙМ, 19.03.2022
новости, общество , здоровье, наука, технологии, пандемия коронавируса, россия, александр гинцбург, вакцина, заявление
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в шесть недель, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Раз в шесть месяцев", — сказал руководитель центра в ответ на вопрос о частоте ревакцинации назальной вакциной.