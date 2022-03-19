МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Назальной вакциной против COVID-19 нужно будет прививаться раз в шесть недель, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал о начале исследований "Спутника М" среди детей

"Раз в шесть месяцев", — сказал руководитель центра в ответ на вопрос о частоте ревакцинации назальной вакциной.