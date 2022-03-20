МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Назальная вакцина от COVID-19 пока будет использоваться в качестве бустера после вакцинации "Спутником V", можно ли ею заменить инъекционную вакцину, покажет исследоание, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал о начале исследований "Спутника М" среди детей

"Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", — сообщил Гинцбург.