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Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах
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Роспотребнадзор смягчил требования по профилактике коронавируса в школах и других образовательных организациях, сообщает пресс-служба ведомства. Меры также касаются иных объектов... ПРАЙМ, 25.03.2022
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, ограничительные меры, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор смягчил требования по профилактике коронавируса в школах и других образовательных организациях, сообщает пресс-служба ведомства.
Меры также касаются иных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
Так, отменяются требования о:
- закреплении за каждым классом отдельного кабинета;
- соблюдении дистанции в 1,5 метра в местах проведения аттестации;
- предъявлении медицинской справки для посещения контактным по COVID ребенком образовательной организации;
- разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.
Вместе с тем, Роспотребнадзор допускает проведение массовых мероприятий в организациях для детей на открытом воздухе. Кроме того, разрешается полная загрузка летних оздоровительных учреждений.