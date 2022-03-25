МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор смягчил требования по профилактике коронавируса в школах и других образовательных организациях, сообщает пресс-служба ведомства.

Меры также касаются иных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

Так, отменяются требования о:

закреплении за каждым классом отдельного кабинета;

соблюдении дистанции в 1,5 метра в местах проведения аттестации;

предъявлении медицинской справки для посещения контактным по COVID ребенком образовательной организации;

разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся.

Вместе с тем, Роспотребнадзор допускает проведение массовых мероприятий в организациях для детей на открытом воздухе. Кроме того, разрешается полная загрузка летних оздоровительных учреждений.