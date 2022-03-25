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2022
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 49,7%
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 49,7% с 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. В Москве показатель опустился до 43,6% с 45%, в... ПРАЙМ, 25.03.2022
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, иммунитет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 49,7% с 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
В Москве показатель опустился до 43,6% с 45%, в Подмосковье — до 47,1%.
Первым компонентом вакцинировались 89 070 668 раз россиян, обоими — 85 335 022 раза.