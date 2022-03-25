МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 49,7% с 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Роспотребнадзор смягчил антиковидные меры в школах

В Москве показатель опустился до 43,6% с 45%, в Подмосковье — до 47,1%.

Первым компонентом вакцинировались 89 070 668 раз россиян, обоими — 85 335 022 раза.