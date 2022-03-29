МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Медики смогут официально объявить об окончании пандемии COVID-19 только после года наблюдений, заявил в беседе с радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 49,7%

Весной 2022 года наметился спад заболеваемости COVID-19, однако это не означает, что пандемия закончится в ближайшее время, уверен Крючков. На основании данных о числе новых случаев заражения коронавирусом, полученных весной и летом, нельзя судить о дальнейшей динамике распространения инфекции, отметил он.

"Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике", — отметил иммунолог.

По его словам, требуются данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную.

"Я думаю, что нужен год устойчивых данных", — заявил Крючков.

В то же время он предупредил, что даже когда COVID-19 станет сезонной инфекцией, могут быть сезоны его обострения.

"Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом", — сказал врач.