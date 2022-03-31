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Роспотребнадзор предлагает отменить тест на COVID при въезде в Россию
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Роспотребнадзор предложил отменить требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок... ПРАЙМ, 31.03.2022
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, пандемия, covid-19, пцр-тестирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предложил отменить требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок границы.
Ранее это требование было отменено для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте.
Ранее власти
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