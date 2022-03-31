МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор предложил отменить требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок границы. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 49,7%

Ранее это требование было отменено для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте.

Ранее власти внесли препарат для лечения коронавируса молнупиравир в перечень важнейших и жизненно необходимых лекарств.

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