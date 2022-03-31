МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор с 1 апреля отменил требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок границы. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее это требование было отменено для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте.

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