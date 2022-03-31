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Роспотребнадзор отменил ПЦР-тест при въезде через сухопутную границу
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Роспотребнадзор с 1 апреля отменил требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок... ПРАЙМ, 31.03.2022
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, пандемия, covid-19, пцр-тестирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор с 1 апреля отменил требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус и заполнении анкеты на госуслугах для россиян, которые въехали в страну через сухопутный участок границы. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее это требование было отменено для тех, кто въезжал в Россию на автомобильном транспорте.
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