МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.
Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".
https://1prime.ru/health/20220403/836574025.html
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