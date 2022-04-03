МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург рассказал, как будет применяться назальная вакцина

"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.

Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".