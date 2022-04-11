МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рекордные 27 595 случаев заражения коронавирусом выявили в Китае в воскресенье, большинство новых случаев пришлось на Шанхай, следует из данных государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Фондовые биржи АТР закрыли торги в основном в минусе на всплеске COVID-19

Согласно данным комитета, за минувшие сутки в Китае выявлено 1 184 подтвержденных случая COVID-19 и 26 411 бессимптомных случаев, которые в КНР считают отдельно.

Большая часть новых случаев выявлена в Шанхае, расположенном на востоке страны. В воскресенье в городе было выявлено 914 подтвержденных локальных и 25 173 бессимптомных случаев.

Власти мегаполиса, где проживают 24,9 миллиона человек, с 28 марта ввели локдаун в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Согласно плану властей, локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения распространения заболевания, должен был пройти в два этапа: с 28 марта по 1 апреля — в районах к востоку и югу от реки Хуанпу и с 1 апреля до 5 апреля — в районах к западу от реки Хуанпу. Однако из-за выявления большого количества зараженных период действия локдауна продлили, пока не уточняется, на какой срок.