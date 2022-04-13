МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Выявленный в Великобритании новый штамм COVID-19 ХЕ является рекомбинантным и может быть более заразным, однако вакцина "Спутник V" должна быть эффективна против него, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Об этом сообщает РБК. Китай обновил антирекорд по COVID-19

По его словам, на сегодняшний день зафиксировано около 640 случаев заражения этим вирусом, а всего выявлено не менее девяти рекомбинантных штаммов SARS-CoV-2.