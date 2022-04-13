В Минздраве прокомментировали свойства нового штамма COVID-19 ХЕ
Представитель Минздрава Лиознов: новый штамм COVID-19 ХЕ может быть более заразным
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Выявленный в Великобритании новый штамм COVID-19 ХЕ является рекомбинантным и может быть более заразным, однако вакцина "Спутник V" должна быть эффективна против него, заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. Об этом сообщает РБК.
По его словам, на сегодняшний день зафиксировано около 640 случаев заражения этим вирусом, а всего выявлено не менее девяти рекомбинантных штаммов SARS-CoV-2.
https://1prime.ru/health/20220413/836652201.html
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