МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии пока не приходится, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзра. Врач предсказал параметры майской волны COVID-19

COVID все еще остается значимой угрозой для жизни и здоровья россиян, подчеркнула глава ведомства Анна Попова в ходе селекторного совещания. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом отмечается в 43 регионах страны, отметила она.

Руководителям региональных управлений Роспотребнадзора поручено держать ситуацию на контроле и в случае необходимости принимать меры.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ было выявлено 8,6 тысячи новых случаев COVID-19, скончались 235 человек. При этом выздоровели от COVID 16 763 россиянина. Около 97,5% случаев заболевания приходится на омикрон-штамм, уточнили в Роспотребнадзоре.