МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Заражений штаммом COVID-19 "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По словам эксперта, после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, он начинает становится менее "успешным" и уступает место другим вариантам.
На сегодняшний день "дельта", по информации Хафизова, фактически исчезла, но она может вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму.
"Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", — предположил эксперт.
https://1prime.ru/health/20220421/836716928.html
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