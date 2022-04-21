МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Заражений штаммом COVID-19 "дельта" в России уже практически нет, но он может вернуться, если где-то сохранился его резервуар, а население утратит иммунитет к этому штамму, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Врач предсказал параметры майской волны COVID-19

По словам эксперта, после того, как большинство людей получает иммунитет к определенному штамму, он начинает становится менее "успешным" и уступает место другим вариантам.

На сегодняшний день "дельта", по информации Хафизова, фактически исчезла, но она может вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму.

"Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", — предположил эксперт.