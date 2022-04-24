МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Риск завоза гепатита неизвестного происхождения в Россию крайне низкий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Это объясняется тем, что Россия ограничила авиасообщение с большинством стран, где были выявлены случаи этого заболевания, уточнили в ведомстве. Врач сказала, что нужно проверять каждый год, даже если ничего не болит

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что с середины апреля в ряде стран фиксируются случаи острого гепатита неизвестного происхождения среди детей младшего возраста. Согласно сообщению, было выявлено уже почти 170 случаев в 12 странах мира, в том числе в Европе и в Америке.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что случаев заболевания новым гепатитом в России выявлено не было. Несмотря на это ведомство принимает комплекс мер для предупреждения риска завоза инфекции в Россию.