МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что с середины апреля в ряде стран фиксируются случаи острого гепатита неизвестного происхождения среди детей младшего возраста. Мир предупредили о грядущей пандемии, на которую уйдут миллиарды долларов

По состоянию на 21 апреля в 11 странах европейского региона и одной стране Америки было зарегистрировано не менее 169 случаев. Из них в Великобритании 114, в Испании 13, в Израиле — 12, в США — девять, в Дании — шесть, в Ирландии — пять, в Нидерландах и Италии — по четыре, в Норвегии и Франции — по два, в Румынии и Бельгии по одному. Заболели дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Семнадцати детям, то есть примерно 10%, потребовалась пересадка печени. Сообщается по меньшей мере об одной смерти.

ВОЗ отмечает, что пока неясно, произошло ли увеличение числа случаев гепатита или повышение количества поступающих данных.

При этом распространенные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е), ни в одном из этих случаев не были обнаружены. При этом как минимум в 74 случаях был идентифицирован аденовирус — он рассматривается в качестве возможной причины заболевания, хотя он и не объясняет в полной мере тяжесть клинической картины. Дальнейший поиск возбудителя продолжается.

Аденовирусы передаются от человека к человеку и чаще всего вызывают респираторные заболевания, но в зависимости от типа могут также вызывать другие заболевания, такие как гастроэнтерит, конъюнктивит и цистит.

"ВОЗ внимательно следит за ситуацией и работает с органами здравоохранения Соединенного Королевства, другими государствами-членами и партнерами", — говорится в сообщении.