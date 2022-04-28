МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бразильские эпидемиологи обнаружили новую разновидность штамма коронавируса "омикрон", передают "Известия" со ссылкой на газету Folha de S.Paulo.
По данным Folha de S.Paulo, речь идет о мутации комбинированного варианта "омикрона" BA.1 и BA.2, которого нет в международной базе данных Gisaid.
В то же время, на взгляд специалистов, сегодня еще говорить о возникновении новой полноценной рекомбинации "омикрона", поскольку для этого необходимо, чтобы соответствующая мутация была найдена как минимум в пяти образцах, а комбинация "омикрона" BA.1 и BA.2 пока был обнаружен лишь в одном образце.
https://1prime.ru/health/20220428/836775916.html
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