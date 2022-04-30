МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Существует высокий риск подъема заболеваемости COVID-19 в июне, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", — заявил министр.
https://1prime.ru/health/20220430/836799780.html
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