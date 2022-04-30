МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Существует высокий риск подъема заболеваемости COVID-19 в июне, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Бразилии выявили новую мутацию штамма COVID-19 "омикрон"

"Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что, по нашим прогнозам, существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается", — заявил министр.