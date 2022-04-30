МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Застолья на майских праздниках — испытание для организма, поэтому стоит контролировать свое питание, отдавать предпочтение полезной пище и пить больше воды, прокомментировала РИА Новости нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова. Мурашко предупредил о подъеме заболеваемости COVID-19

"Майские праздники — настоящий стресс для организма. Бесконечная череда семейных застолий и шашлыков с друзьями приводит к неприятным последствиям. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких правил. Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть… Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки", — считает Свиридова.

Эксперт объясняет, что в обычные дни человеку не нужно так много пищи, так как в будни он занят работой, учебой, домашними делами. "Соответственно, принимаете пищу только тогда, когда чувствуете голод. На праздниках же делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время", — говорит Свиридова.

В плане рациона стоит отдать предпочтение полезной еде, но это вовсе не должны быть пресные и безвкусные блюда. "Выбирайте качественные натуральные продукты, сократите количество растительного масла, откажитесь от вредных калорийных соусов", — советует эксперт.

Кроме того, важно пить больше воды, так как — отойдя от будничной жизни — на праздниках можно забыть о каких-то ежедневных привычках. Питье воды — одна из них. Нутрициолог советует поставить напоминание на телефон или скачать приложение-трекер, которое поможет выполнить норму потребления жидкости. Для мужчин норма — 35 миллилитров воды на килограмм веса, для женщин — 31 миллилитр. "Кстати, если вы выпьете стакан воды за полчаса до еды, это значительно снизит риск переедания", — обратила внимание Свиридова.

"И последнее, но не по важности — двигайтесь больше. Майские праздники — отличная возможность больше гулять, кататься на роликах или велосипеде, заняться уличными видами спорта в компании друзей", — заключила эксперт.