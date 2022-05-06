МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Три новых варианта "омикрона", на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание ВОЗ, могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19, сообщают "Известия", ссылаясь на результаты опроса экспертов. В ВОЗ сообщили о распространении различных подвидов "омикрона"

Три новых варианта — это BA.4, BA.5 (новые южноафриканские "омикроны") и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).

"Есть информация о том, что вариант BA.2.12.1 крайне быстро распространяется по территории США и вообще считается наиболее быстро распространяющимся вариантом вируса", — отметил руководитель лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, добавив, что в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут "этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией".

Вместе с тем в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что сегодня пристальное внимание ученых и медиков приковано к южноафриканским вариантам BA.4 и BA.5, поскольку предполагается, что у существует возможность ухода от иммунного ответа переболевших, что подтверждается исследованиями.

В препринте ученых из Чанпинской лаборатории Китая указывается, что американский вариант BA.2.12.1 и африканские и BA.4 и BA.5 имеют способность уклоняться от антител более эффективно, чем все другие известные варианты.

Исходя из этих данных, ученые приходят ко мнению, что новые варианты могут стать проблемой для коллективного иммунитета, поскольку ставят под вопрос эффективность бустерной вакцинации.

Следовательно, с этих штаммов может начаться новая волна пандемии.